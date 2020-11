Calciomercato Serie A, Cragno tra Inter e Roma | Annuncio dell’agente

Il futuro di Cragno è verso una big: la conferma arriva anche da parte del suo agente

Un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo fino a gennaio, per metà della scorsa stagione, poi il lockdown, che ha rinviato il suo ritorno ai massimi livelli a ridosso dell’estate: adesso, però, Cragno è tornato titolare tra i pali del Cagliari e si sta riprendendo gli onori della cronaca. Per questo il suo obiettivo adesso è quello di provare a riprendersi anche una crescita di carriera che gli sarebbe spettata già qualche anno fa, puntando forte su una big.

Calciomercato Serie A, Cragno tra Inter e Roma

A parlarne è stato il suo agente, Graziano Battistini, intervenuto nel corso di ‘Terzo Tempo’ su CMIT TV , che si è soffermato sul futuro del suo assistito, soprattutto in chiave Inter e Roma: “Alessio ha dimostrato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni. Meriterebbe un club importante. Ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra”.

