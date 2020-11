Calciomercato Juventus, super scambio per Milik! Terzo incomodo

La Juventus potrebbe tornare pesantemente su Arkadiusz Milik durante il prossimo calciomercato di gennaio. Occhio al possibile scambio con il Napoli e un terzo club che resta alla finestra

Il futuro di Milik è da mesi accostato alla Juventus. Il club bianconero potrebbe essere alla ricerca di una punta per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo e potrebbe dunque tornare sul polacco. L’attaccante è attualmente fuori dal progetto del Napoli, dopo che non ha rinnovato il contratto. Convive da separato in casa fino a gennaio, quando potrà accasarsi in un nuovo club.

Calciomercato Juventus, proposto uno scambio per arrivare a Milik

I bianconeri sono pronti a proporre un interessante scambio al Napoli, come riporta Calciomercato.it. Sul piatto Federico Bernardeschi che non sembra aver trovato grande feeling con la piazza pur di arrivare alla punta della Polonia. L’esterno però non scalda il Napoli sia per l’alto ingaggio sia per la presenza di Lozano e Politano in quel ruolo. Sullo sfondo resta la Roma che è fortemente interessata. I partenopei dovranno abbassare le pretese rispetto ai 20 milioni chiesti in estate.

