Calciomercato Milan, l’Inter lo scarica | Ostacolo ingaggio

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere ancora in Italia: nonostante i tentativi di proporlo al Paris Saint-Germain, il trequartista danese ha mercato anche in Serie A, dove è arrivato lo scorso gennaio dalla Premier League. L’ostacolo maggiore, al momento, soprattutto per quanto riguarda le squadre interessate, è da ritrovarsi nell’ingaggio percepito: i 7,5 milioni di parte fissa, che sfiorano i 10 milioni annui con l’aggiunta della parte variabile legata ai bonus, rappresentano un problema al momento per squadre che non siano la Juventus.

Calciomercato Milan, tentativo con l’Inter

Per questo motivo il Milan sta procedendo in maniera cauta nell’avvicinarsi a Eriksen: sebbene il giocatore possa calarsi perfettamente nel gioco di Pioli e potrebbe andare a supportare un centrocampo che in vista della seconda metà di stagione potrebbe aver bisogno di qualche ricambio in più sulla trequarti, l’ingaggio elevato sta trattenendo Maldini dall’affondo decisivo. Per i rossoneri poter dare continuità e rinnovata fiducia all’ex Tottenham rappresenterebbe un doppio sgambetto ai cugini interisti, ma la strada è ancora lunga e impervia.

