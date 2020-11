Napoli, tegola Osimhen | Il Ct della Nigeria allo scoperto

Il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, durante il match con la sua Nigeria si è infortunato: l’allenatore svela le condizioni

Gli impegni delle nazionali hanno dato una settimana di pausa ai campionati, ma proprio da questi arrivano brutte notizie per il Napoli. Infatti, l’attaccante di proprietà degli azzurri, Victor Osimhen, durante la partita giocata dalla sua Nigeria contro la sua Sierra Leone, nella quale ha anche messo a segno un gol e due assist, a venti minuti dalla fine si è infortunato alla spalla. Il commissario tecnico della Nigeria ha svelato ai microfoni di ‘Espn’ l’entità dell’infortunio dichiarando: “Si tratta di una lussazione alla spalla. Victor dovrà rimanere fuori per alcune settimane”. Dunque un duro colpo per Gennaro Gattuso, che molto probabilmente dovrà fare a meno del suo attaccante, con la prossima gara in programma che sarà contro il Milan. Nei prossimi giorni si conosceranno meglio i tempi di recupero del bomber partenopeo.

