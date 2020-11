Calciomercato Juventus, pronto il dopo-Pirlo | Ecco la prima richiesta!

Il dopo-Pirlo è già stato scelto in casa Juventus e porta con sé una richiesta importante a centrocampo

Fiducia ad Andrea Pirlo, da quest’estate fino alla fine della stagione: è questo l’obiettivo di Andrea Agnelli, che vuole credere nel nuovo corso avviato affidando la panchina bianconera a un suo fedelissimo, quando era giocatore. Poi, però, come succede in tutte le grandi aziende, sarà necessario tenersi pronti a ogni evenienza: esonerare un allenatore in corsa, d’altronde, non è una pratica comune in casa Juventus e il cambio in panchina, in caso di fallimento, avverrebbe soltanto al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, pronto il dopo-Pirlo

Il nome del sostituto sarebbe già pronto: si tratterebbe di Roberto Mancini, che a luglio avrà già conosciuto l’esito della sua prima grande competizione da Ct dell’Italia, con gli Europei già terminati. L’ex allenatore di Inter e Manchester City chiederebbe, in questo caso, subito un suo pupillo: Nicolò Barella. Inamovibile del centrocampo azzurro, oltre che di quello di Antonio Conte all’Inter, sarebbe il primo obiettivo sul quale puntare nel caso in cui Agnelli dovesse decidere di affidare la panchina all’ex attaccante della Sampdoria. Costato all’Inter 12 milioni di prestito oneroso, con successivo obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più bonus fino a un massimo di 12 milioni, si rivelerebbe una trattativa molto costosa per le casse bianconere, ma un punto di ripartenza per un nuovo progetto duraturo, con un allenatore d’esperienza in panchina, anche per la tanto agognata Champions League.

