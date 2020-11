Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Ha detto no: salta tutto!

La Juventus inizia a pensare al prossimo calciomercato e una cessione potrebbe saltare definitivamente: c’è la decisione del calciatore

Andrea Pirlo (Getty Images)Non è stato un avvio di stagione da ricordare quello della Juventus, che fin qui ha collezionato qualche passo falso di troppo nelle prime gare di Serie A, dove attualmente occupa la quinta posizione in classifica e ha un distacco di quattro punti dalla vetta che è occupata dal Milan.

I passi falsi iniziali erano piuttosto prevedibili visti i tanti cambiamenti della scorsa stagione, ma ora sarà importante rialzarsi e non commettere nuovi errori dopo la sosta per le nazionali per non compromettere in maniera definitiva il campionato dei bianconeri che devono rialzarsi al più presto.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi crede in sé stesso: no al Napoli, vuole restare

Tra le delusioni di questo avvio di stagione c’è sicuramente Federico Bernardeschi, che non aveva chiuso bene la scorsa annata ed è partito male anche in questi primi due mesi. L’ala destra, però, rientrerà giovedì dopo le gare con la Nazionali nella quale sta andando più che bene.

Le ottime prestazioni in azzurro potrebbero galvanizzarlo per il prosieguo dell’annata e anche per il futuro in generale. Il calciatore, infatti, avrebbe deciso di dire di no alle possibili offerte del Napoli per restare nella Juventus e provare a giocarsi le sue carte per riscattarsi sul campo.

Questi mesi non sono stati di certo fortunati, ma c’è ancora tutto il tempo per provare a ripetere le buone prestazioni fatte con la maglia dell’Italia anche in Serie A.

