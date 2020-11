Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Assalto a gennaio!

Il top club scarica il centrocampista ed il Milan pensa ad un nuovo assalto a gennaio: ritorno di fiamma, Maldini ci prova

In attesa di tornare in campo per il match dopo la sosta contro il Napoli dell’ex Gattuso, il Milan si guarda intorno in vista della sessione invernale di calciomercato. Gennaio può essere il mese giusto per un ritorno di fiamma: Massara e Maldini pronti a cogliere l’occasione, il centrocampista scaricato rientra nei piani del ‘Diavolo’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, accordo ad un passo | Futuro in Spagna!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sgarbo Juventus | Inter e Milan, che ‘beffa’!

Calciomercato Milan, Maldini ci riprova: colpo dalla Liga

Non è un mistero che in casa Barcellona l’era Koeman, oltre all’impressionante crisi economica che ha colpito il club catalano, stia portando importanti cambiamenti. In tal senso, l’allenatore olandese allarga la lista degli epurati ed include, secondo ‘Don Balon’, anche Puig e Carles Alena.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Proprio l’ex Betis che piace da tempo a Maldini, è stato ad un passo dal trasferirsi in estate a Milano. Adesso su di lui c’è il forte pressing del Valencia, con il club catalano pronto a cedere Alena anche in prestito con opzione di riscatto a giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnova il top player | Clausola Champions!

Non è da escludere che alcuni club inglesi si facciano avanti subito: Alena, in scadenza nel 2022, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Situazione in divenire, dunque: Maldini e Massara pensano ad un nuovo, definitivo, assalto al centrocampista classe ’98 che con Koeman ha una presenza e soli 7′ in campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio al gioiello | Concorrenza dell’Atalanta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, torna al Milan | Scambio shock!