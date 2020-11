Sassuolo, UFFICIALE l’esito dei tamponi: un giocatore è guarito

Arrivato l’esito dei tamponi del Sassuolo: un giocatore è guarito

È terminata la quarantena di Filip Djuricic: il trequartista del Sassuolo è risultato negativo all’ultimo controllo eseguito in casa Sassuolo e l’esito del tampone ne ha confermato la guarigione dal Covid-19. L’ex Sampdoria è già tornato a lavorare con il gruppo dopo aver ottenuto l’idoneità per l’attività sportiva. Negativizzati anche i due membri dello staff precedentemente in isolamento. Ancora in via di definizione, invece, la situazione di Haraslin, che sta ancora ultimando le visite di controllo.

