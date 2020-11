Calciomercato Milan, rinnova il top player | Clausola Champions!

Il Milan è molto vicino al rinnovo del suo top player. L’accordo sarebbe stato trovato anche inserendo una clausola relativa alla Champions

Paolo Maldini è alle prese con diversi rinnovi: Ibrahimovic, Calhanoglu, Donnarumma. I tre top player del Milan hanno il contratto in scadenza nel 2021 e quello che sembra più vicino al rinnovo è il portiere della nazionale. Gianluigi Donnarumma, infatti, vuole vestire ancora rossonero per i prossimi anni, anche se nelle ultime settimane si è fatta sotto la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con Calhanoglu | Offerta e controfferta Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Nainggolan a gennaio | Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, accordo con Donnarumma per il rinnovo

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, la firma di Gianluigi Donnarumma sul rinnovo del contratto è molto vicina. Il Milan avrebbe offerto 8 milioni di euro netti a stagione e ci sarà ancora il fratello Antonio. La discussione, però, è sulla clausola in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Infatti, Donnarumma e Raiola vorrebbero essere sicuri che quello del Milan è un progetto ambizioso, visto che le offerte per il portiere non mancano. La squadra che si è mostrata più interessata è la Juventus, intenzionata a ingaggiarlo a parametro zero, ma la sua volontà è sempre stata quella di restare nel club rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo e nuovo bomber | Fa tutto Mendes

Calciomercato Juventus, Ronaldo costa troppo | Triplo rifiuto