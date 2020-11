Calciomercato Inter, addio Nainggolan a gennaio | Cifre e dettagli

L’Inter lavora alla cessione di Radja Nainggolan: scaricato da Conte, l’addio del belga è sempre più vicino

Un rapporto mai pienamente sbocciato, con il mancato ritorno a Cagliari già negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Adesso Nainggolan è deciso a salutare la Milano nerazzurra e, con ogni probabilità, l’ufficialità dell’addio arriverà nei primi giorni di gennaio. In tal senso, ecco il club in pole per il ‘Ninja’: i dettagli.

Calciomercato, Inter-Nainggolan: le cifre dell’addio

Nainggolan e l’Inter ad un passo, nuovamente, dall’addio. Il centrocampista belga può finire nel mirino del Torino di Urbano Cairo, desideroso di scommettere sull’ex cagliaritano. Nainggolan in prestito oneroso al club granata a gennaio (circa 3 milioni) con il diritto di riscatto fissato in estate a 6.

Per il giocatore classe ’88 pronto un contratto triennale a 2 milioni di euro, bonus facilmente raggiungibili inclusi. Situazione in divenire per il destino del 44 interista, relegato a riserva da mister Conte. In questa stagione con i nerazzurri, Nainggolan ha collezionato 4 presenze e soli 41′ in campo.

Un bottino più che scarso: il futuro del ‘Ninja’ è sempre più lontano dalla squadra di Conte.

