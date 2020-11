Calciomercato Inter, vice Lukaku in Serie A | Doppia contropartita

L’Inter ha intenzione di acquistare un forte vice di Romelu Lukaku dalla Serie A. I nerazzurri preparano l’offerta con la doppia contropartita

Romelu Lukaku è un elemento imprescindibile per l’Inter, ma non ha un calciatore in grado di sostituirlo. La quarta punta dei nerazzurri, infatti, è Pinamonti: arrivato dal Genoa durante il mercato estivo, non è un profilo all’altezza del centravanti belga. Ecco perché Beppe Marotta vorrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo in Serie A, offrendo due contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, offerta per il vice Lukaku

L’obiettivo numero dell’Inter per l’attacco è Andrea Belotti del Torino, valutato almeno 50 milioni di euro da Urbano Cairo. Una cifra molto alta, soprattutto per gennaio. Marotta, però, potrebbe abbassare le pretese del Toro inserendo nell’affare due calciatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte.

Si tratta di Matias Vecino e Radja Nainggolan. Il Torino sta esprimendo dei problemi nella zona mediana del campo in quest’inizio di stagione e l’arrivo dei due li risolverebbe. La stessa Inter in quel reparto ha tanta abbondanza e prenderebbe due piccioni con una fava. Oltre a essere eventualmente il suo vice, Belotti può anche giocare insieme a Lukaku.

