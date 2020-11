Calciomercato, vuole la Serie A | Ma rifiuta l’Inter

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato, ma il calciatore non vuole vestire la maglia nerazzurra: altri club di Serie A sulle sue tracce

Ancora un possibile colpo a gennaio per l’Inter. Il club nerazzurro è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Ormai da tempo nel mirino dell’allenatore leccese ci sarebbe l’attaccante francese del Chelsea Olivier Giroud, che preferirebbe altre soluzioni.

Calciomercato, Giroud verso la Serie A

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” lo stesso centravanti della Nazionale francese tornerà ad ascoltare le offerte da parte dei club di Serie A, tra cui Lazio e Fiorentina in pole per rinforzare il reparto offensivo.

Un terminale d’attacco che potrebbe dare maggiore verve alle due compagini pronte all’assalto definitivo per il giocatore dei “Blues“. Dopo tanti rumors di mercato, ha prolungato per un altro anno il suo contratto con il Chelsea che scadrà così nel giugno 2021.

Il futuro di Giroud potrebbe essere in Italia: tante squadre lo cercano costantemente.

