Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Pronto lo scambio stellare

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Tutto dipenderà dai successi che continuerà a collezionare con la Juventus: possibile un super scambio!

Saranno mesi difficili tra l’emergenza sanitaria e i vari impegni da affrontare per Cristiano Ronaldo e compagni. Il futuro del campione portoghese è sempre in bilico. La Juventus continuerà ad essere competitiva su tutti i fronti, ma la stagione dei bianconeri non è iniziata alla grande sotto la gestione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, scambio per arrivare a Neymar

E così lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe pensare anche all’addio imminente al termine della stagione. Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito” non ci sarebbe feeling tra Neymar e il direttore sportivo del PSG, Leonardo. Il brasiliano sarebbe pronto anche a cambiare aria alla ricerca così di un progetto avvincente.

L’ex Barcellona potrebbe essere offerto alla Juventus per uno scambio stellare che vedrebbe coinvolto Cristiano Ronaldo e il centrale olandese de Ligt, reduce da un lungo stop a causa dell’infortunio alla spalla. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di calciomercato, ma tutto da come si evolveranno i prossimi mesi.

Da Cristiano a Neymar, il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato continua senza sosta.

