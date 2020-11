Calciomercato, clamoroso Inter | Dalla Spagna: accordo raggiunto

L’Inter ha raggiunto un accordo per l’acquisto di uno dei ‘preferiti’ di Antonio Conte. Ecco i dettagli che arrivano dalla Spagna

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, non è stata molto entusiasmante. I nerazzurri hanno palesato tante difficoltà sia in Serie A, sia in Champions League. La dirigenza ha scelto di restare attiva sul mercato per garantire ad Antonio Conte altri elementi di qualità per lottare per lo scudetto. Una decisione che ha inevitabilmente scosso -in positivo, s’intende-, l’animo del suo allenatore, soprattutto perché l’Inter potrebbe acquistare uno dei suoi pupilli.

Inter, accordo raggiunto per Kante

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, l’Inter ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per N’Golo Kanté. Il centrocampista francese era da tempo nel mirino del club nerazzurro, che ritiene il suo acquisto di fondamentale importanza per la crescita della squadra, in accordo con Conte.

L’idea dei Blues è quella di vendere Kanté per incassare una cifra utile per continuare il rinnovamento della rosa. L’Inter, da tanti mesi interessata al giocatore, si è garantita uno dei mediani migliori d’Europa, che dovrebbe arrivare nel giugno 2021 per circa 50 milioni di euro.

