Calciomercato Inter, Conte ‘trema’ | Sorpasso e beffa!

Rischio beffa per l’Inter di Antonio Conte: il grande obiettivo per gennaio rischia di sfumare, il top club supera i nerazzurri

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per il match contro il Torino, non arrivano buone notizie per l’Inter di Conte in ottica calciomercato. Uno dei pupilli del tecnico leccese, inseguito per tutta l’estate, è vicino ad accasarsi al top club: beffa dietro l’angolo, l’indiscrezione dall’Inghilterra.

Calciomercato Inter, concorrenza spietata: United in pole

Cattive notizie dall’Inghilterra per uno dei sogni di mercato di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘The Sun’, sta diventando sempre più folta la concorrenza per N’Golo Kante. Il centrocampista francese è dato per partente dal Chelsea in vista di gennaio.

Oltre ai nerazzurri, sono interessati anche Manchester City e Real Madrid. A spuntarla, però, potrebbe essere il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno inserito tra le priorità di gennaio proprio l’ex centrocampista del Leicester, destinato nei prossimi mesi a salutare Londra.

Situazione in divenire, dunque, con il Manchester United in pole position per l’acquisto dai ‘Blues’ di Kante: Inter sorpassata.

