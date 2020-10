Calciomercato Inter, bomba Kante | Ultima offerta: scambio in extremis

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, l’Inter può stringere per N’Golo Kante: offerta al Chelsea, scambio clamoroso

L’Inter non smette di sognare l’acquisto di N’Golo Kante nelle ultime ore di calciomercato. Il gioiello del Chelsea, da tempo insieme a Vidal in cima alla personalissima lista di Conte, potrebbe approdare nella Milano nerazzurra. Dalla Spagna sono sicuri: Marotta pronto all’assalto decisivo, c’è l’offerta per Kante.

Calciomercato, accelerata Inter: offerta per Kante

Ci aveva già provato Zidane, grande estimatore di Kante, ma senza successo. Adesso il tecnico transalpino potrebbe ritrovarsi il suo pupillo contro, in Champions, con la maglia dell’Inter. É l’indiscrezione lanciata da ‘Don Balon’ che sottolinea come il Chelsea veda solo la pista nerazzurra come fattibile, per la cessione di Kante. Gli oltre 200 milioni spesi in estate spingono Abramovic a tenere in considerazione la cessione, per circa 70 milioni, del mediano francese.

Niente United, che pure ha provato ad inserirsi: Abramovic non vuole rinforzare un club rivale. Ecco dunque che l’Inter, a poche ore dalla chiusura del mercato, può provare l’affondo definitivo. 50 milioni di euro subito, nei quali sarebbe compreso il cartellino di Christian Eriksen, con il resto da pagare ai ‘Blues’ nella prossima annata. Un’offerta importantissima che potrebbe partire da Milano verso Londra, nonostante i tempi siano notevolmente ridotti.

Conte alla finestra, spera ancora nell’approdo di Kante: Eriksen può aprire la strada nerazzurra al francese, c’è solo l’Inter.

