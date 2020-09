Calciomercato, maxi-affare e colpo Kante | Assist da Barcellona!

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter: Conte sogna Kante, il Barcellona può ‘aiutare’ il club nerazzurro nella corsa al francese

In casa nerazzurra il nome in cima alla lista di Conte e Marotta è sempre quello di N’Golo Kante. Il forte centrocampista francese potrebbe avvicinarsi all’Inter nei prossimi giorni di calciomercato, con l’aiuto del Barcellona. Nerazzurri e blaugrana nuovamente al tavolo delle trattative: ecco i nomi in ballo.

Calciomercato Inter, cessione per Kante: c’è il ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe studiando alcune uscite pur di accontentare Conte per il colpo Kante. Se il Psg non ha ancora dato l’assalto ufficiale a Skriniar che l’Inter, tuttavia, vorrebbe tenere, la pista calda potrebbe tornare ad essere quella che conduce in Catalogna. Il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez, con un’offerta che accontenterebbe le pretese dei nerazzurri.

Per portare il ‘Toro’ alla corte di Messi, Bartomeu potrebbe mettere sul piatto una doppia contropartita più un’offerta cash. Da un lato Suarez, sedotto e abbandonato dalla Juventus, dall’altro Firpo profilo di primo piano per la corsia mancina di Conte.

Il conguaglio che arriverebbe dai blaugrana sarebbe immediatamente dirottato su Kante. Va trovata l’intesa, non semplice, sulla valutazione dei cartellini. La corsa a Kante continua: il Barcellona può dare nuovo slancio al sogno nerazzurro.

