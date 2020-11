Calciomercato Inter, via Nainggolan | Scambio e ‘beffa’ alla Juve

A breve l’Inter potrebbe cedere Nainggolan nell’ambito di uno scambio: un’operazione che befferebbe la Juventus, che ha il giocatore nel mirino da diverso tempo

L’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi in grado di alzare la qualità della rosa di Antonio Conte. L’allenatore sviluppa molto il suo gioco sulle fasce ed è inevitabile che Marotta pensi sempre a garantirgli i migliori giocatori sul mercato. La crisi dovuta al Covid-19, però, induce i club a impostare le trattative su scambi o prestiti, a volte utilizzando entrambe le formule e sembra proprio questo uno di quei casi.

Inter, affare in corso con l’Atalanta

Gli ottimi rapporti tra Inter e Atalanta hanno permesso di concludere alcuni affari negli ultimi anni: il prossimo potrebbe essere sulla falsariga della trattativa Gagliardini. Ai nerazzurri di Milano interessa molto Robin Gosens, considerato uno degli esterni migliori del campionato, forse il migliore in un centrocampo a cinque. L’idea di Marotta è quella di prelevarlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto nel giugno 2022 per 28 milioni di euro.

All’Atalanta andrebbe il prestito di Radja Nainggolan, fuori dai piani di Conte, sempre in prestito e con riscatto fissato a 9 milioni di euro nel giugno 2021. Sul centrocampista belga c’è anche il Cagliari, che ha manifestato seri apprezzamenti anche durante il mercato estivo. Tuttavia, l’affare non andò in porto poiché i sardi volevano prelevarlo a parametro zero. Per Gosens c’è da superare la concorrenza della Juventus: Paratici per ora resta in attesa, ma i bianconeri resterebbero beffati da quest’operazione nonostante siano anche loro in buoni rapporti con la Dea.

