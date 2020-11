Calciomercato Juventus, addio Ronaldo e nuovo bomber | Fa tutto Mendes

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e pensa al nuovo colpo per i prossimi mesi con l’addio di Ronaldo

Nonostante le poche spese, è stato un calciomercato molto movimentato per la Juventus che ha effettuato diverse operazioni e ha cercato anche tanti calciatori in giro per l’Europa. Tra questi c’è anche Raul Jimenez, che ha confermato in una recente intervista ai microfoni di TUDN. Di seguito sono riportate le sue parole.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli positivo al Coronavirus | È UFFICIALE!

“Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United e quello che so è che ci sono stati degli approcci. Ma un accordo non è mai stato raggiunto. Al Wolverhampton sono molto felice, non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene. Il club sa che non sono mai soddisfatto, cerco sempre di fare qualcosa di più per migliorarmi“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’Inter lo scarica | Ostacolo ingaggio

Calciomercato Juventus, Jimenez ancora nel mirino di Paratici: idea a gennaio in caso di addio di Cristiano Ronaldo

Le parole di Raul Jimenez dunque non solo confermano l’interesse della Juventus, ma non escludono neanche dei possibili movimenti in futuro. Fabio Paratici potrebbe ancora tenerlo in considerazione per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo non convince | 12 milioni per il sostituto

In particolare il messicano potrebbe tornare utile a gennaio, qualora dovesse salutare Cristiano Ronaldo. A gestire le operazioni potrebbe esserci Jorge Mendes, procuratore del fenomeno portoghese che è di casa al Wolverhampton.

In questo caso dunque ci sarebbe una maxi operazione in attacco per la Juventus che perderebbe un elemento fondamentale per ingaggiarne uno più economico.