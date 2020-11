Calciomercato Juventus, Ronaldo costa troppo | Triplo rifiuto

Cristiano Ronaldo rappresenta una delle icone del calcio mondiale. Si continua a parlare di un possibile addio alla Juventus a fine stagione. Ecco cosa filtra dall’Inghilterra

Il campione portoghese potrebbe terminare con una stagione d’anticipo la sua esperienza alla Juventus. Non è facile, però, considerate anche le ristrettezze economiche dovute al Covid-19, trovare un club disposto a investire sull’attaccante. Si parla da sempre di un possibile ritorno al Real Madrid o al Manchester United. Di seguito le ultime novità che filtrano sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, tre rifiuti eccellenti per Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riporta il “Manchester Evening News”, lo United non sarebbe in condizione di effettuare l’operazione Cristiano Ronaldo. La cessione del portoghese darebbe fiato alle casse della Juventus, ma trovare un compratore ora sembra difficile. I 31 milioni netti d’ingaggio a stagione e 40-50 milioni per il cartellino portano a una cifra mostruosa l’eventuale esborso per l’attaccante. Considerando un eventuale triennale e l’ingaggio a lordo si arriverebbe a una cifra di 200 milioni complessivi per il suo acquisto. Anche PSG e Wolverhampton sembrano costretti a dover fare un passo indietro. Se il portoghese non dovesse accettare una sostanziosa riduzione dell’ingaggio, il suo addio sembra quasi impossibile.

