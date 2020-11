Calciomercato Juventus, super colpo dell’ex presidente | Pirlo beffato!

La Juventus rischia di veder sfumare un pallino di Paratici la prossima estate: offerta shock dal top club

In attesa di tornare in campo per la sfida contro il Cagliari, in casa Juventus giungono notizie poco confortanti in ottica calciomercato. Uno dei primissimi nomi sulla lista del CFO Fabio Paratici rischia di sfumare: mega-offerta dal Barcellona, i dettagli.

Calciomercato, Juventus ‘scippata’: che offerta da Barcellona!

Joan Laporta vuole riprendersi il Barcellona. L’ex presidente programma il ritorno in grande stile alla guida del club catalano, dopo la poco brillante parentesi firmata Bartomeu. In tal senso, la società blaugrana secondo ‘Diario Gol‘ vuole ripartire da un grande colpo a centrocampo.

Si tratta di Houssem Aouar, da mesi nel mirino di Paratici che già in estate ha provato a portarlo a Torino. Se dovesse trionfare alle prossime elezioni, Laporta punterebbe il gioiello del Lione come primissimo colpo del Barcellona del futuro.

Pronti 70-80 milioni per il classe ’98 che, oltre alla Juventus, piace non poco anche all’Arsenal. Pirlo dunque rischia la clamorosa beffa per il talento considerato tra i più promettenti talenti del panorama europeo: Laporta fa sul serio, sorpasso e super offerta per regalare Aouar al Barcellona.

