Calciomercato Juventus, super affare in Francia | C’è un ostacolo

La Juventus è pronta a muoversi in maniera importante nella prossima sessione di calciomercato, in modo da regalare ad Andrea Pirlo il calciatore che serve. Possibile scambio con il club francese

La società di Agnelli potrebbe intervenire già a gennaio per rinforzare in maniera consistente il centrocampo. In particolare, la trequarti di Pirlo sembrerebbe necessitare di un altro interprete di grande qualità e talento. Il calciatore adatto potrebbe dunque essere Houssem Aouar. Il trequartista piace molto al club bianconero che sembra essere disposto a fare carte false pur di portarlo a Torino.

Calciomercato Juventus, possibile scambio per Aouar

Il Lione sembra virtualmente rassegnato a lasciar partire il forte trequartista. Il club francese è consapevole, infatti, di quanti club di primo livello siano pronti ad avanzare offerte irrinunciabili per il centrocampista. Rudi Garcia potrebbe acconsentire ad una partenza in direzione Juventus, ma chiede in cambio Rabiot. Il trequartista del Lione è valutato 55-60 milioni, mentre il mediano 25. Il grande ostacolo è l’ingaggio percepito dal centrocampista: 7 milioni di euro. Da considerare anche la forte concorrenza su Aouar che piace a Arsenal e Real Madrid.

