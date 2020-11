Calciomercato, Juventus-Sarri | Svolta ad un passo: la data

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e intanto vuole risolvere la situazione legata a Sarri: spunta la data

Sono settimane particolari per la Juventus, che vive una fase di cambiamenti dopo il passaggio da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo. Quest’ultimo è al debutto assoluto in panchina e non ha avuto tempo di fare delle prove in quanto non c’è stato un vero e proprio pre campionato a causa dell’emergenza coronavirus che ha ristretto il calendario.

In questo avvio di stagione è arrivato qualche passo falso di troppo in campionato ma la stagione è ancora lunga e c’è tutto il tempo a disposizione per recuperare i quattro punti che separano i bianconeri dal Milan, al momento primo in classifica.

Calciomercato Juventus, la società spinge per la risoluzione del contratto di Sarri

Intanto la società continua a lavorare all’esterno del campo per sistemare alcune situazioni di contratto. Quest’oggi il ‘Corriere di Torino’ ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa per la risoluzione del contratto di Maurizio Sarri. Inizialmente il tecnico non sembrava disposto a effettuare sconti e voleva i 6 milioni netti di ingaggio più 2.5 milioni di penale.

Il corteggiamento della Fiorentina però aveva portato a un’accelerazione della trattativa, ma alla fine Sarri non è stato ingaggiato dai viola e per questo ora la sua posizione potrebbe essere cambiata. In questo momento infatti è la Juventus a spingere per chiudere l’affare al più presto, i contatti con Ramadani continuano e l’auspicio è quello di chiudere entro la fine del 2020.

La svolta per il definitivo addio di Maurizio Sarri sembra ormai a un passo e potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

