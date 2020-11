Calciomercato Milan, svolta Brahim Diaz | Il Real Madrid ha deciso!

Brahim Diaz ha vissuto un buon inizio di stagione con la maglia del Milan ma il suo futuro è in bilico: c’è la decisione del Real Madrid

Sono passati due mesi dall’inizio della nuova stagione e il Milan ha impressionato tutti fino a questo momento. La compagine rossonera è al primo posto in classifica con 17 punti conquistati nelle prime sette giornate di Serie A, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Il distacco dalla seconda in classifica, ovvero il Sassuolo, è di due punti.

Anche in Europa League la situazione è piuttosto tranquilla, visto che c’è un distacco di tre punti dalla terza a tre giornate dalla fine. Non bisogna però abbassare la guardia per mantenere la posizione che garantisce la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione.

Calciomercato Milan, buon avvio per Brahim Diaz: il Real Madrid ha deciso di riportarlo in Spagna

La società ha effettuato giusto qualche acquisto mirato nell’ultima sessione di calciomercato, visto che la rosa aveva già dimostrato di essere a un buon livello di crescita. Tra i rinforzi c’è anche Brahim Diaz dal Real Madrid, che è arrivato attraverso la formula del prestito secco.

Per quanto riguarda lui, il futuro potrebbe non essere in rossonero. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Florentino Perez avrebbe deciso di riportarlo alla base nella prossima stagione per trattenerlo con la maglia ‘Blancos’.

Brahim Diaz fin qui ha giocato otto gare con la maglia rossonera e ha siglato anche tre reti tra Serie A ed Europa League.

