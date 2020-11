Calciomercato Juventus, il big si avvicina | Rinnovo rifiutato!

Arriva la svolta per il grande obiettivo di mercato della Juventus: il top player dice no al rinnovo, Paratici alla finestra

Inizia la settimana che vedrà, sabato sera, la Juventus di Pirlo ospitare all’Allianz Stadium il Cagliari. Dal calcio giocato ai continui pensieri al calciomercato che tra gennaio e soprattutto giugno, può regalare sorpresa. In tal senso arriva la clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il big è pronto a liberarsi, bianconeri alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio clamoroso | Dybala in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo dell’ex presidente | Pirlo beffato!

Calciomercato Juventus, colpo super a zero: i dettagli

Più passano i giorni, maggiori sono le chance di vedere Sergio Ramos lontano dal Real Madrid. Il difensore spagnolo, secondo il portale ‘Todofichajes.com’, avrebbe deciso definitivamente il suo destino. Niente rinnovo con i ‘Blancos’, nonostante un’offerta già sul piatto avanzata da Florentino Perez: contratto biennale a cifre decisamente inferiori, Ramos non ci sta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 34enne a giugno dirà addio, a zero, alle ‘Merengues’. Ramos è sicuro di poter dare ancora tanto e di strappare, quindi, un ultimo ricco contratto in carriera. In coda rimangono sempre Juventus e Psg, i club maggiormente interessati all’acquisto del centrale classe 1986.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Arriva a gennaio!

La svolta tanto attesa, dunque, è già arrivata. Ramos si prepara a lasciare il Real, la Juventus proverà a convincere il difensore a vestirsi di bianconero: Florentino Perez ‘molla’ definitivamente il pilastro di Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al difensore | Sorpasso sul Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Assalto in Spagna