Calciomercato Juventus, scambio clamoroso | Dybala in Premier

Paulo Dybala potrebbe presto approdare in Premier League. Per la Juventus si profila un’ipotesi di scambio clamorosa

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi per completare l’attacco di Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera non ha molti soldi a disposizione, soprattutto per la crisi dovuta al Covid-19, ma per abbassare le pretese dei club verrebbero impostati degli scambi. Sono tanti infatti i calciatori in uscita dalla Juve, sia per una questione tecnica, sia economica. Uno di questi è Paulo Dybala, che difficilmente resterà a Torino.

Juventus, Dybala al Wolverhampton in uno scambio

Paulo Dybala è alle prese con la Juventus per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. In caso di mancato accordo, il club bianconero dovrà cedere l’attaccante argentino per evitare di perderlo poi a parametro zero. E la Juve potrebbe fare di necessità virtù, impostando uno scambio con il Wolverhampton.

Alla Juventus, infatti, interessa molto Adama Traoré dei Wolves. L’idea sembra quella di proporre al club inglese lo scambio, con Dybala in Premier League alla corte di Espirito Santo. In questo modo, i bianconeri si libererebbero di un calciatore ormai diventato scomodo per Pirlo, assicurandosi una delle rivelazioni del campionato inglese negli ultimi anni.

