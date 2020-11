Calciomercato Milan, torna al Milan | Scambio shock!

Calciomercato Milan, Locatelli impressiona e può tornare in rossonero: ipotesi scambio shock con il Sassuolo

Al Sassuolo ha avuto una vera e propria rinascita, seguita da un exploit tecnico ormai innegabile e sotto gli occhi di tutti: la stella di Manuel Locatelli sembra essersi accesa definitivamente, con il regista neroverde diventato un punto fisso anche nella Nazionale di Roberto Mancini. Una maturità tattica, affiancata da una condizione fisica ed un bagaglio tecnico di assoluto livello, che stanno rendendo l’ex rossonero uno dei principali desideri di mercato delle big italiane, Milan compreso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Assalto in Spagna

Calciomercato Milan, Locatelli per Tonali: la pazza ipotesi di gennaio

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri e clamorosi scenari di mercato: il club rossonero spinge per ritrovare l’ex regista e, a gennaio, Maldini sarebbe pronto a pescare il jolly per soddisfare le alte e difficili richieste del Sassuolo. Il club emiliano, infatti, chiede almeno 35-40 milioni di euro per il cartellino di Locatelli, ragion per cui il Milan sembrerebbe disposto ad uno scambio con i neroverdi, per limare la cifra complessiva dell’affare. E vista la difficoltà che sta subendo nell’inserirsi nell’ambiente rossonero, Sandro Tonali potrebbe finire in prestito al Sassuolo, nella maxi-operazione che riporterebbe Locatelli a vestire (nuovamente) la maglia del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio clamoroso | Dybala in Premier

Un’ipotesi che ad oggi sembra restare tale, ma che frulla nella testa dei dirigenti rossoneri: il ritorno di Locatelli potrebbe rivelarsi decisivo per un’eventuale lotta Scudetto, nella seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al difensore | Sorpasso sul Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sgarbo Juventus | Inter e Milan, che ‘beffa’!