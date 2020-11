Calciomercato Juventus, Mendes ‘sistema’ Ronaldo | Arriva l’ex meteora laziale

La Juventus programma il post Cristiano Ronaldo: regia di Jorge Mendes, pronto a piazzare in bianconero l’erede di CR7: lo scenario

La Juventus programma le prossime sessioni di calciomercato, con la caccia all’erede di Cristiano Ronaldo che può vedere Jorge Mendes come alleato dei bianconeri. Il procuratore di CR7 in cabina di regina per il colpo in attacco: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, richiesta Bonucci | Scambio a sorpresa con l’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio clamoroso | Dybala in Premier

Calciomercato Juventus, post Ronaldo: assist di Mendes

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, la Juventus sta fortemente pensando ad una delle sorprese dell’attuali Premier League per rinforzare l’attacco. Si tratta di Pedro Neto, protagonista con il Wolverhampton in questo scorcio di stagione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dopo aver rinnovato pochi giorni fa, il talento portoghese, compagno di Ronaldo in nazionale e a segno contro l’Andorra, piace non poco alla ‘Vecchia Signora’. Mendes in cabina di regia come alleato della Juventus nell’acquisto del 20enne, già approdato in Serie A con la maglia della Lazio dal 2017 al 2019.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Assalto in Spagna

Mendes agevolerebbe i bianconeri in vista di un addio di Ronaldo, in scadenza nel 2022 e dato ormai in partenza da Torino la prossima estate. In questa stagione Neto ha messo a segno una rete, con due assist in 9 presenze con i ‘Wolves’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al difensore | Sorpasso sul Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sgarbo Juventus | Inter e Milan, che ‘beffa’!