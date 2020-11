Calciomercato Juventus, segnali positivi dalla Premier | Paratici all’assalto!

Novità importanti per il calciomercato della Juventus: talento ‘turbato’ e messo da parte, i bianconeri provano ad approfittarne

Manca poco al ritorno in campo per la sfida con il Cagliari ed in casa Juventus le attenzioni tornano a focalizzarsi sul prossimo calciomercato. Già a gennaio i bianconeri possono tornare alla carica per un vecchio obiettivi della dirigenza campione d’Italia: segnali dall’Inghilterra, Paratici resta allerta.

Calciomercato Juventus, il talento non trova spazio: chance a gennaio

Un momento delicato quello che sta vivendo al Wolverhampton Adama Traore. Il talento di scuola Barcellona sta trovando poco spazio in Premier League, con il rinnovo che tarda ad arrivare. Una situazione che, stando a ‘The Athletic’ ha già portato il calciatore ad esprimere il suo disagio per lo scorso utilizzo.

In questo clima di incertezza tenta di inserirsi la Juventus che a Traore ha già pensato con forza la scorsa estate. Il 24enne, dunque, può pensare ad un addio immediato visto il mancato accordo per il rinnovo che sembra molto difficile da raggiungere.

La ‘Vecchia Signora’ resta alla finestra: il classe ’96 torna di moda per l’attacco dei campioni d’Italia.

