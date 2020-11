Calciomercato Juventus, clamoroso Dybala | Scambio con il Liverpool

Clamoroso in casa Juventus: Paulo Dybala potrebbe rientrare in uno scambio con il Liverpool. Ecco tutti i dettagli

Inizio di stagione poco felice per Paulo Dybala alla Juventus. L’attaccante argentino è stato superato nelle gerarchie di Pirlo da Ronaldo e Morata, complice anche qualche prestazione opaca, se non dannosa come contro la Lazio. ‘La Joya‘ ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, dovrà lasciare la Juve, per evitare che i bianconeri lo perdano a zero.

Juventus, scambio con il Liverpool: Dybala per Salah

Secondo quanto riferito da ‘CaughtOffside.com‘, il Liverpool deve fare i conti con il probabile addio di Mohamed Salah. L’egiziano, infatti, ha espresso il desiderio alla dirigenza del club di voler provare un’altra esperienza. I Reds, dunque, vogliono cautelarsi in qualche modo, consci del fatto che Salah interessi a parecchie squadre.

Come Dybala, quindi, anche Salah potrebbe lasciare il suo club nelle prossime sessioni di mercato. Il Liverpool non vuole farsi trovare impreparato ed effettuerebbe volentieri lo scambio con la Juventus, con Salah che ritornerebbe in Serie A -dopo aver giocato con Fiorentina e Roma– e Dybala che proverebbe ad affermarsi anche in Premier.

