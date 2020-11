Calciomercato Juventus, Paratici anticipa Zidane | Colpo a gennaio

La Juventus vuole anticipare il colpo del Real Madrid e mettere le mani sul giovane francese prima delle merengues

La crisi del calciomercato ha costretto anche le big d’Europa a rivedere i propri piani per l’estate del 2021, ma nonostante questo Florentino Perez vorrebbe accontentare Zinedine Zidane: il tecnico francese vede in Eduardo Camavinga il perfetto rinforzo per il centrocampo madrileno, soprattutto per avere un’alternativa a Casemiro e aggiungere qualità in mediana. Dall’altro lato, però, la Juventus non vuole restare a guardare e si è fiondata sul giocatore con insistenza, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpasso al Real | Assalto a gennaio

Calciomercato Juventus, Paratici anticipa Zidane

I bianconeri vorrebbero anticipare qualsiasi tipo di mossa in arrivo da Madrid presentando un’offerta concreta a gennaio per il giocatore: nonostante Zidane abbia già un filo diretto con Camavinga per convincerlo a sposare la causa del Real Madrid, il contrattempo economico generato da Perez potrebbe spingere il classe 2002 del Rennes ad accettare il trasferimento a Torino. Sarà necessario, però, prima di tutto fare cassa e Paratici sta quindi preparando le cessioni di Khedira e Alex Sandro, indicati come i principali partenti della attuale rosa. Se però il secondo andrà ad arricchire il tesoretto per presentare un’offerta da 50 milioni di euro per il giovane talento, il primo alleggerirà soltanto il monte ingaggi attuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | Parla il padre!

Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola | 20 milioni: arriva subito!