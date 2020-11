Calciomercato Juventus, sorpasso al Real | Assalto a gennaio

Juventus e Real Madrid si danno battaglia per un obiettivo a centrocampo: sorpasso dei bianconeri sui ‘blancos’ ed assalto a gennaio

Ultime partite delle nazionali quest’oggi e poi i calciatori torneranno nei rispettivi club per la ripresa dei campionati. In casa Juventus, visto che la sessione di calciomercato di gennaio è ormai dietro l’angolo, si lavora per assicurarsi nuovi innesti subito. Bianconeri che superano il Real Madrid nella corsa al centrocampista, che potrebbe arrivare a Torino già in inverno.

Calciomercato Juventus, all-in su Camavinga: Real Madrid superato

Sono tanti i giovani talenti che in queste stagioni si stanno mettendo in mostra ed uno questi è Eduardo Camavinga, giovane centrocampista francese del Rennes, classe 2002. Nonostante la sua giovane età al centro del campo sembra avere già la maturità del veterano e moltissimi club europei hanno messo gli occhi su di lui, uno su tutti il Real Madrid che lo segue da tempo. A rovinare i piani ai ‘blancos’ potrebbe essere proprio la Juventus con un sorpasso a sorpresa.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, i bianconeri vorrebbero sfruttare il fatto che il club spagnolo vorrebbe attendere il prossimo giugno per muoversi sul mercato. Così l’anticipo juventino potrebbe avvenire proprio a gennaio, quando partirebbe l’assalto per Camavinga. La valutazione di 50 milioni però porterebbe i bianconeri a dover prima cedere qualcuno. Nella lista dei possibili partenti ci sono sempre Khedira, Ramsey ed Alex Sandro, ma un possibile addio di Paulo Dybala per fare cassa non sarebbe da escludere.

