Calciomercato Sassuolo, UFFICIALE il rinnovo del talento | I dettagli

Il Sassuolo ha appena comunicato il rinnovo di contratto di uno dei grandi talenti in rosa, che dunque non partirà sul calciomercato. Di seguito la durata del contratto e tutti i dettagli ufficiali

Importante conferma nel Sassuolo in ottica calciomercato. Il club neroverde ha, infatti, comunicato il rinnovo di contratto di Giacomo Raspadori. L’attaccante ha fatto vedere grandi cose nelle ultime stagioni, dimostrando la sua tecnica e le sue grandi qualità. Negli ultimi giorni si è messo anche in evidenza con la maglia dell’Under 21 dell’Italia, mettendo a segno un’ottima doppietta. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000, fino al 30 Giugno 2024″.

