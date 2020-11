Calciomercato, altro ko: sondato Spalletti | La risposta dell’ex Inter

Il futuro di Luciano Spalletti è ancora in bilico. L’ex allenatore di Inter e Roma è alla ricerca di una panchina: occhio all’ultima pista. Di seguito tutti i dettagli

Luciano Spalletti rappresenta un profilo decisamente affidabile per diversi club di livello internazionale. Nonostante ciò, da più di un anno l’allenatore, pur stipendiato dall’Inter dopo l’esonero, è ancora senza panchina. Negli scorsi mesi, diverse opzioni sono circolate per il futuro del tecnico. Di seguito le ultime novità e un’ipotesi per il suo futuro che lo porterebbe direttamente in Premier League.

Calciomercato, il West Bromwich interessato a Spalletti

Una proposta importante per l’ex allenatore dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra. Il West Bromwich sta vivendo, infatti, un profondo momento di crisi di gioco e risultati. Ieri è arrivata l’ennesima sconfitta, stavolta per mano del Manchester United con il punteggio di 1-0, grazie a un gol di Bruno Fernandes. La squadra ha solo 3 punti in classifica e naviga negli ultimi posti. Per questo sembra arrivato il momento del cambio in panchina e l’ex Roma e Zenit è tra le opzioni. Il tecnico, però, sembra ancora una volta orientato a rifiutare, in attesa che scada il contratto con l’Inter a giugno 2021.

