Calciomercato, Inter stregata | Duello in Serie A! I dettagli

La buona prestazione di Wilfried Singo contro l’Inter non è passata inosservata e il classe 2000, già l’anno scorso al centro del progetto Torino, continua a raccogliere consensi anche dalle big della Serie A. Con i granata che vorrebbero blindarlo per evitare di perderlo a poco, con un rinnovo quindi prossimo alla firma, sarà il momento poi di inserirsi in un contesto diverso: quello della possibile cessione.

Calciomercato Inter, Roma in anticipo sul talento ivoriano

Potrebbe infatti profilarsi un duello tra Roma e Inter per assicurarsi il giocatore, che dal gennaio del 2019 è in Italia e ha già debuttato anche in Europa League proprio con la maglia del Torino. L’intermediario che ha curato la trattativa per l’arrivo al Torino, Gabriele Giuffrida, ha da sempre ottimi rapporti con il club giallorosso, che potrebbe essere favorito nella corsa: discorso comunque da rimandare a giugno, quando le acque saranno più calme e il contratto del giocatore sarà stato rinnovato, per dare maggior potere contrattuale ai granata.

