Calciomercato Milan e Juventus, frecciata di Icardi all’Inter | I dettagli

Mauro Icardi è accostato continuamente a un possibile ritorno in Italia, dove di certo gli estimatori per lui non mancano. Occhio all’ultima frecciata dell’attaccante all’Inter

Il futuro di Mauro Icardi sembra in bilico. Il calciatore, dopo un primo impatto positivo in Francia, ha nettamente rallentato il suo rendimento, anche a causa di alcuni infortuni di troppo e per l’ampia concorrenza. L’argentino ha, però, parlato in maniera molto positiva dell’attuale gruppo al PSG, ai microfoni di ‘Telefoot’, senza risparmiare una frecciata anche all’Inter, squadra di cui è stato anche capitano, ma con cui la separazione è stata ricca di polemiche.

Icardi e la frecciata all’Inter: Milan e Juventus alla finestra

Maurito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono nel calcio da molti anni ormai, ma questo spogliatoio, questo gruppo che si è formato durante la scorsa stagione, non l’avevo mai visto da nessun’altra parte. Quello che tutti vogliono è creare una squadra competitiva per vincere la nostra prima Champions League. Questo è quello a cui pensiamo tutti e quello che ci aspettiamo”. La sensazione è che Milan e Juventus torneranno a farsi sentire presto, ma intanto la frecciata dell’argentino all’Inter è arrivata forte e chiara.

