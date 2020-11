Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Contatti avviati!

Resta un mistero il futuro di Sergio Ramos, sempre più lontano dal Real: già avviati i contatti con l’entourage per l’acquisto

Sergio Ramos ed il Real Madrid sono ancora lontani dal continuare insieme dopo il prossimo giugno. L’esperto difensore spagnolo, in scadenza in estate, è corteggiato da mezza Europa e potrebbe quindi cercare fortuna altrove. La Juventus monitora interessata la situazione in vista del calciomercato estivo: novità importanti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus-Sergio Ramos: contatto e offerta

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, nella lunga lista di pretendenti per l’acquisto a giugno di Sergio Ramos si sarebbe aggiunto un altrotop club inglese. Dopo il Manchester United, ecco spuntare l’Arsenal di Mikel Arteta, interessato allo spagnolo per la prossima stagione.

Il portale sostiene come la dirigenza dei ‘Gunners’ abbia già sondato il terreno, contattando l’entourage del capitano del Real Madrid. Il club inglese avrebbe garantito un ingaggio da top per il classe 1986 che è da tempo intrigato da un’avventura in Premier League.

L’Arsenal, dunque, fa sul serio per l’ex Siviglia pronta ad accontentare le richieste economiche di Sergio Ramos, all’ultimo importante contratto della carriera: bianconeri avvisati, concorrenza spietata per il pilastro del Real Madrid.

