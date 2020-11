Calciomercato Juventus, colpo grosso dalla Spagna | In ‘saldo’ nel 2022

La Juventus potrebbe centrare un grande colpo sul calciomercato direttamente dalla Spagna nelle prossime settimane. I bianconeri studiano la formula e le cifre della possibile operazione. Ecco i dettagli

Eden Hazard non ha convinto con la maglia del Real Madrid. L’esperienza del belga in Spagna non ha reso finora i frutti sperati, soprattutto a causa dei molti infortuni patiti dal belga che l’hanno tenuto spesso lontano dal campo da gioco. La Juventus potrebbe approfittare della grossa occasione sul mercato, sfruttando le ultime novità. Secondo quanto riporta ‘Diario Gol’, infatti, il belga potrebbe essere sacrificato nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Hazard grande colpo per l’attacco

Ieri l’ex Chelsea è tornato in campo nel pareggio contro il Villarreal, ma non ha per nulla convinto. L’ipotesi è di un prestito con obbligo di riscatto già a gennaio che lo porterebbe a vestire la maglia bianconera. Il trasferimento a titolo temporaneo durerebbe 18 mesi, fino a giugno 2022. In questa data, il Real Madrid potrebbe cederlo a 50 milioni per non fare minusvalenza. I Blancos avevano pagato 115 milioni di euro il cartellino del calciatore. Ricordiamo anche che Hazard percepisce un ingaggio da 15 milioni di euro circa a stagione.

