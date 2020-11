Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Bomber dalla Spagna

La Juventus continua a cercare rinforzi in attacco e torna a mettere gli occhi in Spagna: nel mirino una vecchia fiamma

Juventus che questa sera sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Cagliari per ritrovare i tre punti dopo il pareggio subito in extremis nell’ultima giornata contro la Lazio. Nel frattempo i bianconeri lavorano già in chiave futuro e tornano a mettere gli occhi su un obiettivo già osservato in estate. Bomber spagnolo inserito in lista.

Calciomercato Juventus, occhi in Spagna: mirino su Gerard Moreno

La sessione invernale di calciomercato si avvicina, ma la Juventus lavora già per la prossima estate. Infatti i bianconeri non fermano mai la propria ricerca di talenti e questa volta il mirino torna puntare in direzione Spagna. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todo Fichajes’, il club bianconero sembrerebbe tornare ad essere interessato all’attaccante del Villareal, Gerard Moreno.

L’attaccante spagnolo sta vivendo un’ottima stagione e proviene da un’altra altrettanto splendida. Infatti in questa stagione ha già realizzato 5 gol in Liga in 8 presenze, mentre nella scorsa stagione ha messo a segno 20 gol in 37 partite tra campionato e coppa. Un vero bomber con il fiuto del gol che già nella scorsa estate era stato cercato dai bianconeri, ma la resistenza del presidente del ‘sottomarino giallo’ fu troppo forte. A giugno però l’attaccante potrebbe partire per un’offerta adeguata. Quindi ora passa tutto in mano della Juventus.

