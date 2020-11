Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Bomba dalla Spagna

Il futuro di Cristiano Ronaldo torna ad essere in bilico e non è da escludere l’addio: c’è la risposta del Real Madrid

Non è un momento facile per la Juventus, che deve alzarsi al più presto dopo aver vissuto un avvio di stagione ricco di intoppi e passi falsi. I bianconeri hanno cambiato tanto negli scorsi mesi e per questo hanno bisogno di un po’ di tempo per crescere e adattarsi al nuovo sistema di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sprint in attacco | Fissato il prezzo: doppia proposta!

La compagine allenata da Andrea Pirlo è attualmente distante quattro punti dalla prima posizione in classifica in Serie A, che è attualmente occupata dal Milan. L’annata però è ancora lunga e c’è tutto il tempo per recuperare, ma bisogna fare bene già a partire da questa sera nella sfida contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intrigo tra i pali | Szczesny ‘regala’ il big!

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico: il Real Madrid dice no al ritorno

Mentre la squadra è concentrata sul campo, si pensa anche al calciomercato e in particolare al futuro di Cristiano Ronaldo. Il suo contratto scade nel 2022 ma visto l’ingaggio molto alto non è da escludere una partenza un anno prima, quindi già nella prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’obiettivo non si muove | Le parole dell’agente

Secondo quanto riportato da ‘Ok Diario’, il portoghese gradirebbe tornare al Real Madrid ma l’affare non sembrerebbe fattibile. Dal portale iberico, infatti, fanno sapere che i ‘Blancos’ sono contrari ai ritorni che spesso si rivelano dei flop.

Dunque Ronaldo potrebbe mettersi a cercare una nuova destinazione all’infuori da Madrid in caso di separazione con la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ipotesi scambio in Serie A | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, super offerta e addio | Paratici spiazzato