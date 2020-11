Calciomercato Milan, ipotesi scambio in Serie A | Tutti i dettagli

Spunta la suggestione scambio in Serie A per il Milan in vista del calciomercato di gennaio: tutti i dettagli

Sono ore calde in casa Milan, in vista del big match contro il Napoli del grande ex Rino Gattuso. Dal campo al calciomercato, il ‘Diavolo’ guarda con ottimisimo alla sessione invernale con un’inattesa e suggestiva ipotesi di scambio con la big di Serie A: i dettagli.

Calciomercato, scambio Milan-Roma: suggestione a gennaio

Un possibile tentativo già a gennaio quello che la dirigenza del Milan starebbe pianificando per rinforzare la squadra di Pioli. Il Milan potrebbe pensare al ritorno di Bryan Cristante, esploso con l’Atalanta ma che nella Capitale, al momento, fa tanta fatica: solo 491′ concessi da Fonseca al mediano 25enne fino ad ora.

Una clamorosa ipotesi di scambio, a gennaio, con Rafael Leao. La Roma segue con interesse, da tempo, il profilo del 21enne portoghese accostato in più occasioni all’addio al ‘Diavolo’. È questo lo scenario che, teoricamente, potrebbe portare all’operazione tra rossoneri e giallorossi nelle prime settimane del 2021.

In questa stagione, l’ex Lille ha collezionato 10 presenze (ma solo 538′ in campo) con 3 reti e 3 assist: il Milan può provarci a gennaio, Leao per arrivare a Cristante.

