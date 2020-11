Calciomercato Milan, giovane dalla Bundesliga | Scambio più cash

Milan molto interessato a un giovane proveniente dalla Bundesliga: il calciomercato dei rossoneri condotto da Paolo Maldini ha portato tanti calciatori interessanti

L’investimento sui giovani talenti è uno dei punti cardine del progetto che Paolo Maldini sta portando avanti col Milan. Il direttore tecnico rossonero ha infatti puntato su parecchi calciatori con ampi margini di miglioramento, aiutati da gente d’esperienza come Kjaer e Ibrahimovic. La sosta delle nazionali ha aiutato il Milan a valutare altri giovani per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, occhi sul talento dello Stoccarda

Il nome nuovo per il mercato del Milan è Nicolas ‘Nico’ Gonzalez, attaccante dello Stoccarda. Maldini lo ha visto durante la sosta delle nazionali, in cui si è ben distinto visti i due gol in due partite con la maglia dell’Argentina. Classe ’98, in Bundesliga ha segnato due gol e siglato un assist in quattro partite. Il club tedesco lo valuta sui 30 milioni di euro. Una valutazione alta secondo il Milan, che non vorrebbe spingersi oltre i 25 milioni. Nello specifico, i rossoneri offrirebbero il cartellino di Rade Krunic, valutato 9 milioni, più un conguaglio economico di 16.

