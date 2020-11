Calciomercato Juventus, colpo in attacco | ‘Assist’ Barcellona e Napoli

Calciomercato Juventus, Paratici sogna il colpo ‘alla Morata’ dal Barcellona: buone notizie dalla Catalogna per i bianconeri

La Juventus è già molto attiva sul mercato, per farsi trovare pronta per le prossime sessioni. Il ds Paratici segue numerose piste, tra cui anche alcune calde nell’ultimo mercato estivo ma poi sfumate. Uno dei nomi che torna d’attualità per i bianconeri è quello di Dembele, nome seguito fino all’ultimo ma il trasferimento del quale dal Barcellona non si è poi concretizzato. I buoni rapporti con il club catalano potrebbero in ogni caso far sì che nel prossimo futuro l’affare sia fattibile.

Calciomercato Juventus, il piano per Dembele: intreccio anche con il Napoli

In particolare, un assist può arrivare dagli stessi catalani e dal Napoli. Infatti, nel mirino dei blaugrana, stando a ‘TodoFichajes’, ci sarebbe Hirving Lozano, come alternativa a Depay. Il messicano, nella seconda stagione in azzurro, sta avendo un rendimento decisamente più brillante rispetto alla scorsa annata. In un’intervista però non ha nascosto che in futuro giocare con il Barcellona gli piacerebbe molto. Qualora i catalani recapitassero agli azzurri la giusta offerta per lasciare partire l’ex Psv, la Juve avrebbe via libera per Dembele. La valutazione del francese resta importante (60 milioni), ma potrebbe essere varata una formula alla Morata. Ossia, prestito oneroso da 10 milioni di euro e riscatto con ulteriori 50 milioni dilazionati in due anni.

