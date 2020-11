Calciomercato Milan, occhi sul talento tedesco | Occasione a parametro zero

Il Milan continua a lavorare sul mercato e mette gli occhi su un giovane talento in Bundesliga: può arrivare a parametro zero

Saranno delle sessioni di calciomercato infuocate quelle nel 2021. Infatti moltissimi calciatori rischiano di arrivare al prossimo giugno con il contratto in scadenza e potrebbero essere delle occasioni da cogliere a parametro zero. Uno di questi è un giovane talento della Bundesliga, sul quale ci sono anche Juventus ed Inter.

Calciomercato Milan, Reyna nel mirino: ci sono anche Juventus ed Inter

La strategia di mercato di Ivan Gazidis nel Milan continua ad essere incentrata sui giovani, oltre naturalmente ad alcuni innesti che portino esperienza nella squadra di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la politica giovani il club milanista sembrerebbe aver puntato l’occhio su un’ottima occasione che arriva dalla Germania. Infatti all’interno del Borussia Dortmund sta crescendo un giovane talento che sta stupendo tutti già da tempo, ovvero Giovanni Reyna.

Infatti il classe 2002 di nazionalità statunitense all’interno del club tedesco ha messo già a segno in questa stagione un gol e quattro assist in sette partite in Bundesliga. Arrivato al Dortmund nel luglio del 2019 dall’accademia del New York City, il giovane trequartista ha già stupito tutti. Il Milan già a gennaio potrà iniziare a discutere con il calciatore i termini di un possibile approdo, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2021. Su di lui però c’è anche l‘interesse di Inter e Juventus, con le quali si apre una corsa al giovane talento in prospettiva.

