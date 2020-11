Calciomercato Juventus, intrigo tra i pali | Szczesny ‘regala’ il big!

La Juventus pensa alla cessione di Szczesny a fine stagione: ecco l’erede, il polacco ‘finanzia’ il mercato bianconero

La sfida casalinga contro il Cagliari per restare in scia della capolista Milan. La Juventus prosegue nella programmazione delle prossime sessioni di calciomercato, con il nome di Wojciech Szczesny che torna di moda in ottica cessioni. Il 30enne polacco può regalare a Pirlo un colpo di spessore: un nome in pole per sostituirlo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | Irrompe un’altra big!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, beffa in arrivo | Assalto del Barcellona

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: ecco il top player

Szczesny e la Juventus ai titoli di coda. Il nazionale polacco è in uscita per giugno: Paratici mira ad incassare almeno 40 milioni di euro. In tal senso, l’addio dell’ex romanista può finanziare il mercato estivo dei bianconeri. Alla finestra restano United e Psg, nel caso i francesi non puntino su Donnarumma.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per raccogliere la delicata eredità di Szczesny rispunta Kepa, in rotta di collisione con il Chelsea e deciso a lasciare i ‘Blues’. Lo spagnolo non ha trovato una nuova squadra la scorsa estate per le eccessive richieste d’ingaggio (8,5 milioni annui).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa Locatelli | Assalto in Serie A

Adesso Kepa, secondo ‘Todofichajes.com’, è disposto a decurtarsi fino a 6,5 milioni lo stipendio. Juventus alla finestra insieme a Borussia e Psg: la cessione di Szczesny può aprire la strada all’approdo di Kepa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dal Barcellona a zero | Spunta il bonus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via a gennaio | Vuole la Premier!