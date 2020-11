Calciomercato Juventus, beffa Locatelli | Assalto in Serie A

Manuel Locatelli è diventato un giocatore totale, titolare anche nelle ultime sfide con la Nazionale italiana: possibile beffa per la Juventus

In poco tempo ha conquistato tutti: Manuel Locatelli ora si gode i complimenti dopo diverse stagioni buie. Il centrocampista del Sassuolo è diventato grande sotto la gestione di Roberto De Zerbi, che l’ha cambiato soprattutto nella mentalità. Le sue prestazioni eccellenti hanno attirato gli interessi dei top club d’Italia, tra cui la Juventus e non solo.

Calciomercato Juventus, assalto della Roma per Locatelli: rifiuto del Sassuolo

Sulle tracce del centrocampista della Nazionale italiana ci sarebbe anche la Roma, che avrebbe messo sul piatto il cartellino di Carles Perez (valutato 15 milioni) più la parte cash di 20 milioni. Il Sassuolo avrebbe già rifiutato la proposta del club giallorossa giudicandola così bassa rispetto al valore effettivo del giocatore neroverde.

Dal Milan al Sassuolo, un passo indietro per farne tre in avanti: così Locatelli è diventato un giocatore totale conquistando anche il Ct Roberto Mancini.

E non è finita qui: il Sassuolo continua a volare in Serie A per un posto in Europa. E Locatelli è diventato ormai un pezzo pregiato per il club emiliano.

