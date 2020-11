Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | Irrompe un’altra big!

In scadenza di contratto a fine stagione, Sergio Ramos attende il rinnovo col Real Madrid, ma la lista dei pretendenti è lunga

Continua il tira e molla tra la Juventus e Sergio Ramos: i bianconeri vorrebbero convincere il difensore e capitano del Real Madrid e ad aggregarsi al progetto dalla prossima estate, trovando un accordo già a gennaio, essendo il difensore spagnolo in scadenza di contratto. Dall’altro lato, però, Ramos attende ancora un’offerta da parte di Florentino Perez, col quale c’è distanza sulla durata del possibile rinnovo. Il giocatore chiede un biennale, la dirigenza madrilena offre un annuale con rinnovo opzionale per un altro anno al termine dell’accordo.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Sergio Ramos

A fare concorrenza alla Juventus, però, è arrivata un’altra squadra di grande caratura internazionale, che già nei mesi scorsi aveva corteggiato Sergio Ramos: si tratta del Manchester United, secondo ‘DarioGol’, sempre più intenzionato a ricostruire una rosa in grado di riportare il nome dei Red Devils in alto nelle classifiche inglesi e anche europee. Per adesso l’intenzione del difensore spagnolo è sempre quella di restare a Madrid, senza doversi separare dal Real, ma nel caso in cui le sue richieste non dovessero essere accontentate, le nuove strade non mancherebbero.

