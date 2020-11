Calciomercato Juventus, dal Barcellona a zero | Spunta il bonus

Un grande nome proveniente dal Barcellona potrebbe rappresentare una grande occasione per la Juventus in ottica calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Un rumors di mercato proviene direttamente dalla Spagna e rischia di cambiare gli equilibri tra le big nel corso dei prossimi mesi. Ousmane Dembelé, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sarebbe pronto a lasciare i blaugrana a parametro zero alla scadenza naturale del suo contratto a giugno del 2022. Il destino dell’ex Borussia Dortmund pare ormai segnato, tanto che diversi club sono pronti all’assalto sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, beffa Locatelli | Assalto in Serie A

Calciomercato Juventus, Dembelé si libera. Ora tocca ai bianconeri

Uno dei club in prima fila nella corsa al calciatore resta la Juventus. I bianconeri sono, infatti, molto interessati all’esterno d’attacco che ha dimostrato enormi qualità di dribbling e tecnica con la maglia del Borussia Dortmund, ma che non è riuscito a imporsi a Barcellona. La squadra di Pirlo potrebbe dunque fiondarsi sul calciatore già a partire dalle prossime settimane. A giugno 2022 potrà andare via a parametro zero, ma chi vorrà assicurarselo dovrà offrirgli un ricco contratto e con un lauto bonus alla firma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Pogba | Lo United pensa al sostituto