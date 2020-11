Calciomercato Juventus, addio Pogba | Lo United pensa al sostituto

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. Lo stesso club inglese ha individuato il suo sostituto: la Juventus resta in allerta

Saranno mesi importanti per conoscere il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese non sembra più felice al Manchester United, venendo spesso relegato in panchina. E così il suo futuro potrebbe essere altrove con il club inglese che starebbe lavorando anche in ottica per il suo sostituto.

Calciomercato Juventus, Pogba addio: il suo sostituto dalla Spagna

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” i Red Devils starebbero sulle tracce del talentuoso giocatore spagnolo dell’Atletico Madrid, Saul Niguez. Il Manchester ci proverà, ma non sarà facile visto che il suo contratto è molto lungo e scadrà nel 2026 con una clausola presente all’interno del contratto di 150 milioni di euro.

Pogba resta così sempre nell’orbita della Juventus, pronta a rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo con un innesto di assoluto valore. Lo stesso francese sarebbe felice di tornare a Torino, nel luogo in cui si è convertito in uno dei migliori giocatori del panorama calcistico.

Il futuro del giocatore dei Red Devils è ancora molto incerto: tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi.

