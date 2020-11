Calciomercato Juventus, addio Loew | Che intreccio con Allegri!

Dopo la pesante sconfitta con la Spagna il ciclo di Joachim Loew nella nazionale tedesca sembrerebbe essere finito: intreccio con Allegri

Una sconfitta storica quella della Germania nell’ultima partita di Nations League contro la Spagna. Ai tedeschi bastava un pareggio per qualificarsi alle final four della competizione, ma sono stati battuti per 6-0 dalla nazionale di Luis Enrique. Ora il ciclo di Joachim Loew sulla panchina tedesca sembrerebbe essere al capolinea. Intreccio con Massimiliano Allegri in un domino di panchine.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco | ‘Assist’ Barcellona e Napoli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Rifiuto totale: vuole solo una cosa

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Paratici anticipa Zidane | Colpo a gennaio

Calciomercato Juventus, Flick può sostituire Loew: Allegri al Bayern Monaco con Bentancur

Un incredibile domino di panchine potrebbe scatenarsi nelle prossime settimane. Infatti la debacle della Germania contro la Spagna potrebbe costare caro a Joachim Loew, che dopo 14 anni sulla panchina della nazional tedesca, 16 se contiamo anche i due anni da vice di Klinsmann, sarebbe vicino all’addio. Così per sostituirlo si apre una strada che coinvolgerebbe anche Massimiliano Allegri.

Infatti il primo nome nella lista dei candidati per la panchina della Germania sarebbe Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco che vedrebbe realizzarsi un altro passaggio di consegne tra allenatore e vice. Infatti il tecnico dei bavaresi dal 2006 al 2014 è stato il vice proprio di Joachim Loew, che ora potrebbe sostituire. In questo modo però il Bayern Monaco dovrebbe cercare un nuovo allenatore e spunta così proprio il nome dell’ex Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è ancora libero ed il rapporto tra Giovanni Branchini, agente dell’allenatore, ed il club bavarese sarebbe ottimo. L’allenatore avrebbe già le idee chiare qualora dovesse approdare al Bayern, dove ritroverebbe anche Douglas Costa. Infatti la prima richiesta sarebbe Rodrigo Bentancur, suo pupillo alla Juventus, che vorrebbe con sé nella nuova avventura tedesca.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il big si allontana dal rinnovo | I dettagli